«Елку пожеланий» с открытками от пациентов НИКИ детства отправили из Подмосковья в зону СВО

В зону проведения специальной военной операции из Подмосковья отправили «Елку пожеланий» с новогодними открытками от пациентов НИКИ детства, в них дети написали свои пожелания, теплые слова и поздравления. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Эта инициатива врачей института, которую поддержали наши маленькие пациенты и их родители. Мы хотели порадовать участников специальной военной операции, защитников нашей родины, подарить тепло и надежду тем, кто защищает мирное небо над нашими головами», — отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

По ее словам, акция является инструментом для воспитания патриотизма и гражданского долга у детей и подростков. Она отметила, что так они смогут осознать важность мирной жизни и выразить свою благодарность военным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.