Эндокринологическое отделение появилось в больнице Пушкинского округа
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
На базе стационара № 2 в Ивантеевке Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. открылось эндокринологическое отделение, там будут принимать пациентов с эндокринологическими заболеваниями, включая сахарный диабет первого и второго типа, патологии гипоталамо-гипофизарной и репродуктивной систем и не только. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Полноценная диагностика и лечение эндокринных заболеваний возможны только в условиях стационара и под наблюдением опытных специалистов. Благодаря многопрофильной направленности нашей больницы, пациент имеет возможность получить помощь не только эндокринолога, но и, при необходимости, смежных специалистов — нефролога, уролога, кардиолога, офтальмолога и так далее», — сказала заместитель главного врача по терапии Марина Глонти.
Новое отделение рассчитано на 25 коек круглосуточного пребывания и четыре койки дневного стационара, здесь будут оказывать как плановую, так и экстренную помощь. Лечение будут проводить бесплатно, по полису ОМС после получения направления от врача.
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