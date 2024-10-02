Эндокринологическое отделение появилось в больнице Пушкинского округа

«Полноценная диагностика и лечение эндокринных заболеваний возможны только в условиях стационара и под наблюдением опытных специалистов. Благодаря многопрофильной направленности нашей больницы, пациент имеет возможность получить помощь не только эндокринолога, но и, при необходимости, смежных специалистов — нефролога, уролога, кардиолога, офтальмолога и так далее», — сказала заместитель главного врача по терапии Марина Глонти.