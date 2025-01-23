Энергетики Подмосковья направили на переработку 362 трансформатора в 2024 году

Специалисты «Мособлэнерго» за 2024 год направили на переработку 362 трансформатора, сообщили в Министерстве энергетики Московской области. Оборудование было непригодно к использованию.

Из отправляемого на переработку оборудования удалили почти 139 тонн отходов минеральных трансформаторных масел, не содержащих галогены. Их передали специализированным организациям.

Помимо этого, предприятие за год направило на переработку более 7,4 тонны электролома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе работ по модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе.