Энергетики Подмосковья отремонтировали ЛЭП в двух поселках Лосино-Петровского

Специалисты «Мособлэнерго» отремонтировали линию электропередачи в Лосино-Петровском и, таким образом, обеспечили надежность электроснабжения в поселках Свердловский и Биокомбинат. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

В частности, работы провели на участке кабельной линии КЛ-6 кВ протяженностью 10 м, которая проложена от распределительного устройства РУ-1 до трансформаторной подстанции ТП-5000. Специалисты обследовали линию, выявили поврежденные участки, провели монтаж двух соединительных муфт, пусконаладочные и земляные работы.

В результате было обеспечено качественное электроснабжение больницы, котельной, трех канализационных насосных станций, трех ВЗУ, двух детсадов и домов, в которых проживают около 3 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области будет реализована масштабная программа по электроснабжению.