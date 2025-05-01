Энергетики Подмосковья перешли на усиленный режим работы в период майских праздников. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

На предприятиях региона было организовано круглосуточное дежурство специалистов. Работа всех энергообъектов находится на контроле. Особое внимание уделяется работе социальных объектов и местам проведения массовых мероприятий.

В регионе наготове 374 бригады, более 3 тыс. единиц техники, а также 295 мобильных дизельных электростанций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуют масштабную программу по электроснабжению.