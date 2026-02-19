Энергетики Подмосковья перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

В Подмосковье энергетики перешли в режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Так, в регионе усилили контроль за работой всех объектов энергетики. Особое внимание уделено электроснабжению социальных объектов.

Наготове 700 бригад, в состав которых вошли около 3 тыс. специалистов компаний «Россети» и «Мособлэнерго», а также 326 резервных источников электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе будет обновлено свыше 400 объектов теплоснабжения.