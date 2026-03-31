Энергетики Подмосковья помогли бойцам из военной части 38838

Подмосковные энергетики помогли военной части 38838. В ней служит электромонтер ОВБ Коломенского филиала компании «Мособлэнерго» Павел Темнов, сообщает Министерство энергетики Московской области.

Так, руководство предприятия откликнулось на обращение Международного благотворительного фонда «Единство Народов» с просьбой оказать помощь военнослужащим. В частности, сообщалось о необходимости покупки автомобиля повышенной проходимости для выполнения боевых задач и перевозки грузов.

«Оперативное решение помочь военной части 38838, где служит электромонтер „Мособлэнерго“, безусловно, важно. Приобретение автотранспорта повышенной проходимости для выполнения боевых задач в труднодоступных местах — это реальный вклад энергетической отрасли в оборону страны и сохранение жизни наших бойцов», — отметил глава министерства Сергей Воропанов.

Павел Темнов записал видеообращение с благодарностью компании и фонду за помощь.

