Энергетики Подмосковья провели уроки по электробезопасности в Химках и Электростали

Специалисты «Мособлэнерго» провели для школьников Химок и Электростали занятия на тему электробезопасности. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

В Химках урок прошел в лицее № 7 имени Д. П. Уланова. Его посетили 25 ребят, обучающихся в шестом классе.

В Электростали занятие провели в школе № 11. В мероприятии приняли участие 120 учащихся пятых, шестых и седьмых классов.

На уроках детям рассказали о безопасном использовании электрических приборов и предотвращении опасных ситуаций, связанных с эксплуатацией электросетей.

