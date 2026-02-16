Энергетики Подмосковья с 2022 года восстановили в ДНР более 200 км ЛЭП

Подмосковные энергетики с 2022 года восстановили в ДНР более 200 км ЛЭП, а также восемь котельных. О проделанной работе рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Так, в Тельмановском районе было восстановлено 28,5 км ЛЭП. Также здесь привели в порядок три котельные и передали местным специалистам одну единицу спецтехники.

В Новоазовском районе было восстановлено 179 км ЛЭП, отремонтировано 17 трансформаторных подстанций и пять котельных, переданы три единицы спецтехники.

Кроме того, на всех подшефных территориях была обеспечена работа аварийных бригад электриков и теплотехников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу завода «ЭнергоПром-Альянс» в Подольске, где выпускают трансформаторы, подстанции и электротехническое оборудование.