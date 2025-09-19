Энергетики Подмосковья с начала года обеспечили передачу 10,7 млрд киловатт-часов электроэнергии

В Подмосковье за период с января по август объем переданной электроэнергии в сетях «Мособлэнерго» составил 10,7 млрд киловатт-часов. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Этот показатель выше прошлогоднего. Так, за аналогичный период 2024 года было передано на 235,4 млн киловатт-часов меньше.

Увеличение объема связано с консолидацией безхозяйных объектов и сетей СНТ, а также принятием новых сетей.

Фактические потери электроэнергии за указанный период составили 10,14%. Это на 7,3 млн кВт/ч меньше планируемых показателей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, как используется ИИ в электроэнергетике области.