Энергетики Подмосковья с начала года обеспечили передачу 10,7 млрд киловатт-часов электроэнергии
Фото: [Мособлэнерго]
В Подмосковье за период с января по август объем переданной электроэнергии в сетях «Мособлэнерго» составил 10,7 млрд киловатт-часов. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.
Этот показатель выше прошлогоднего. Так, за аналогичный период 2024 года было передано на 235,4 млн киловатт-часов меньше.
Увеличение объема связано с консолидацией безхозяйных объектов и сетей СНТ, а также принятием новых сетей.
Фактические потери электроэнергии за указанный период составили 10,14%. Это на 7,3 млн кВт/ч меньше планируемых показателей.
