Энергетики Подмосковья с начала года отремонтировали более 254 км ЛЭП
Фото: [Мособлэнерго]
Подмосковные энергетики АО «Мособлэнерго» с начала года провели капремонт более 254 км линий электропередачи. О ходе работ рассказали в Министерстве энергетики Московской области.
В том числе специалисты провели замену проводов и опор на 161 км воздушных линий и капитально отремонтировали почти 94 км кабельных линий.
Помимо этого, был проведен ремонт оборудования на 198 подстанциях и распределительных пунктах. От растительности очистили почти 119 га территорий — при этом план был перевыполнен за три квартала.
