Энергетики Подмосковья в 2026 году проведут более 200 тренировок по гражданской обороне, ЧС и пожарной безопасности
Фото: [Мособлэнерго]
Специалисты АО «Мособлэнерго» в 2026 году проведут более 100 тренировок по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, а также порядка 100 тренировок по пожарной безопасности. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.
Как отметили в ведомстве, проведение подобных мероприятий необходимо для того, чтобы проверить готовность и закрепить навыки реагирования работников в случае возникновении нештатных ситуаций. Это помогает повысить надежность электроснабжения жителей.
В рамках тренировок специалистов ждут теоретические занятия и отработка навыков на практике.
Также ожидается, что представители предприятия примут участие во Всероссийской штабной тренировке МЧС России по подготовке к паводку и пожароопасному периоду.
