Около 700 тонн металлолома передали на переработку энергетики Подмосковья

Энергетики Подмосковья за год передали на переработку около 700 тонн металлолома и почти 5 тыс. тонн вторсырья, сообщает Министерство энергетики Московской области.

Так, специалисты передали электрооборудование и порядка 400 трансформаторов.

В составе собранного вторсырья — макулатура, порубочные остатки, текстиль, разные виды масел, железобетонные опоры.

Также «Мособлэнерго» передает на утилизацию автомобильные покрышки, светильники, батарейки, ветошь и другие отходы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как в Кашире строятся новые очистные сооружения.

