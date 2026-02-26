Энергетики Подмосковья за год передали на переработку около 700 тонн металлолома
Фото: [Мособлэнерго]
Энергетики Подмосковья за год передали на переработку около 700 тонн металлолома и почти 5 тыс. тонн вторсырья, сообщает Министерство энергетики Московской области.
Так, специалисты передали электрооборудование и порядка 400 трансформаторов.
В составе собранного вторсырья — макулатура, порубочные остатки, текстиль, разные виды масел, железобетонные опоры.
Также «Мособлэнерго» передает на утилизацию автомобильные покрышки, светильники, батарейки, ветошь и другие отходы.
