Энергетики Подмосковья за год установили и заменили более 180 тыс. приборов учета энергии

В Подмосковье в 2025 году энергетики установили и заменили свыше 180 тыс. счетчиков, передает Министерство энергетики Московской области. Больше всего — в Коломне и Раменском.

Работы провели специалисты компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион». В целом число установленных счетчиков более чем на 10% превысило показатели 2024 года.

Большинство приборов установили при их отсутствии, выходе из строя, утрате, истечении срока эксплуатации — более 126 тыс. Еще около 54,5 тыс. счетчиков установили в рамках техприсоединения энергопринимающих устройств.

