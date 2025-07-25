Энергетики Подмосковья за полгода отремонтировали порядка 114 км линий электропередачи

Специалисты «Мособлэнерго» за первые шесть месяцев текущего года отремонтировали около 114 км линий электропередачи. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Так, энергетики заменили провода и опоры на воздушных линиях протяженностью более 70 км и кабельные линии напряжением 0,4–10 кВ на 43 км.

Работы провели в рамках программы капремонта электросетей. За полгода наибольший объем работ по ней выполнили в Истре, Раменском округе и Люберцах — 16,9 км, 15 км и 10 км линий соответственно.

Помимо этого, с января специалисты компании отремонтировали оборудование 143 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, расчистили от деревьев и кустарников более 52 га.

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