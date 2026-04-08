Энергетики приведут в порядок почти 312 км ЛЭП и 355 трансформаторных подстанций в Подмосковье в этом году

В 2026 году в Подмосковье стартует масштабная программа капитального ремонта электросетевых объектов. Компания «Мособлэнерго» запланировала комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

В рамках программы энергетики приведут в порядок внушительный объем инфраструктуры: предстоит отремонтировать 355 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, обновить почти 312 км линий электропередачи, а также расчистить 95 га охранных зон ЛЭП от древесно‑кустарниковой растительности в разных городских и муниципальных округах Подмосковья.

Программа охватывает разные типы электросетевых объектов. В течение года специалисты проведут капитальный ремонт:

133 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 и 6–10 кВ;

175 км кабельных линий того же класса напряжения;

около 4 км высоковольтных воздушных линий напряжением 35–110 кВ.

При обновлении воздушных линий энергетики заменят неизолированные провода на самонесущие изолированные. Такое техническое решение существенно повышает надежность сети и снижает потери при передаче электроэнергии. На кабельных линиях заменят участки, выработавшие свой эксплуатационный ресурс, — это позволит избежать аварийных ситуаций в будущем.

Значительный объем работ запланирован на объектах распределительной инфраструктуры. В 125 трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах заменят оборудование, а в 230 подобных объектах проведут капитальный ремонт строительной части. В перечень таких работ войдут ремонт кровли и фасада, восстановление отмостки, замена ворот и дверей, монтаж защитных козырьков, окраска металлоконструкций.

Кроме того, в рамках программы капремонта обновят здания и площадки производственного назначения — это обеспечит комфортные и безопасные условия для работы персонала и эксплуатации оборудования.

