Энергетики устраняют последствия непогоды в Московской области

В ведомстве уточнили, что специалисты смогли не допустить массовых отключений электроснабжения на фоне сильного дождя и ветра. Все технологические нарушения устранялись в установленные сроки. При этом в ряде населенных пунктов на ЛЭП упали деревья. Так, энергетики восстанавливают электроснабжение в частном секторе ИЖС и СНТ в Чехове, Пушкинском, Дмитровском, Шатуре, Воскресенске.

«Все нарушения нормального режима работы электросетей, в том числе технологические нарушения, возникшие по причине непогоды, устраняются в регламентные сроки. Массовых отключений электричества, затрагивающих большое количество потребителей, а также обесточивания населенных пунктов допущено не было», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.