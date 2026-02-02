Энергетики за год выявили почти 276 тыс. нелегально размещенных линий связи на опорах ЛЭП в Подмосковье

В Подмосковье за год на опорах ЛЭП выявили почти 276 тыс. нелегально размещенных линий связи. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Общая протяженность выявленных проводов волоконно-оптических линий, смонтированных без заключения договора с компаниями «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион», превысила 600 км.

Как отметили в министерстве, незаконно установленные ВОЛС могут привести к возникновению аварийных ситуаций с обесточиванием потребителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по обновлению объектов теплоснабжения в регионе в 2026 году.