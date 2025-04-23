Епархиальный фестиваль колокольного звона проведут в Химках

В воскресенье 27 апреля, в Химках пройдет второй Епархиальный фестиваль колокольного звона «Фирсановский благовест», его организуют в церкви Георгия Победоносца. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Гости мероприятия услышат выступления фольклорного ансамбля «Звонцы» и профессиональных звонарей монастырей России. Желающие смогут стать автором колокольного звучания и принять участие в мастер-классе на переносной звоннице. Помимо этого, в рамках фестиваля организуют выставку народных промыслов, праздничные гулянья с выступлениями народных музыкантов и полевую кухню с чаепитием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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