Еще 14 больниц Подмосковья присоединились к проекту по диагностике рака кишечника

В Подмосковье участниками проекта по диагностике рака кишечника стали еще 14 больниц. Таким образом, в проекте теперь участвует 31 медицинское учреждение, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В рамках проекта проводится количественный анализ на скрытую кровь в кале. Это исследование позволяет обнаружить скрытое кровотечение из нижних отделов ЖКТ.

В целом с мая по проекту обследовались свыше 64 тыс. жителей области. Подозрение на рак выявили у 3,2 тыс. человек. У 80 диагноз подтвердился.

До этого губернатор региона Андрей Воробьев отметил важность программы диспансеризации и регулярного прохождения профилактических медицинских осмотров.