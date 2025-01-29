Еще 22 подмосковные школы стали участниками Единой школьной лиги

Школьники из 22 школ Щелкова и Орехово-Зуева стали новыми участниками Единой школьной лиги Подмосковья, теперь в проекте принимают участие более 10 тыс. спортсменов. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, к проекту из Орехово-Зуевского округа присоединились СОШ № 1 имени Героя РФ Л. И. Шулайкиной, СОШ № 4, Школа № 6 Орехово-Зуево, МОУ лицей Орехово-Зуевский г. о., СОШ № 12 с УИОП, Ликино-Дулевская гимназия, Куровская гимназия, Школа № 20 им. Н. З. Бирюкова, Средняя школа № 16 и СОШ № 17. Новыми участниками из Щелково стали СОШ № 17, «Щелковская гимназия» № 6, «Гимназия № 2», СОШ № 3, СОШ № 11 им. Г. С. Титова, СОШ № 12 им. В. П. Чкалова. Кроме того, в проекте будут представлены Лицей № 14 им. Ю. А. Гагарина, «Медвежье-Озерская средняя общеобразовательная школа № 19», СОШ № 24 им. С. А. Красовского, СОШ № 27, СОШ № 16, СОШ № 8 и Щелковский лицей № 7 ГОЩ.

В ведомстве уточнили, что в состязаниях теперь будут принимать участие представители 201 учебного учреждения из 13 округов. Школьники будут соревноваться в занятиях по футзалу, волейболу, баскетболу 3×3 и шахматам.

Мероприятия проходят в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», концепцию школьной лиги разработали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.