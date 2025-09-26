В парках Московской области организуют выездные вакцинации домашних животных

В октябре в 52 парках Подмосковья будут работать мобильные пункты государственной ветеринарной службы, где владельцы смогут поставить своих питомцев на учет в Реестре домашних животных, провести чипирование и вакцинировать от бешенства препаратом «Рабикан». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что вакцинация позволяет не допустить развития вирусных заболеваний животных. Регистрация с установкой микрочипа позволит хозяевам быстро найти потерявшегося питомца и подтвердить право собственности. Регистрация и вакцинация от бешенства проводятся бесплатно, установка чипа оплачивается отдельно.

Ознакомиться с графиком и датами проведения выездных вакцинаций в октябре можно на интерактивной карте.

