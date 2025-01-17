Еще 8 остановочных павильонов отремонтировали в Подмосковье

Еще восемь остановочных павильонов отремонтировали в Подмосковье, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Поврежденные объекты выявили в рамках еженедельного мониторинга дорожных объектов.

Работы провели на региональной сети в Подольске, Егорьевске, Мытищах, Долгопрудном, Лыткарино, Серпухове, Орехово-Зуево, Ступино.

К примеру, в Лыткарино привели в порядок павильон на Колхозной улице, в Егорьевске — на Советской улице, в Мытищах — на улице Мира, в Долгопрудном — на проспекте Пацаева.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил о досрочном открытии путепровода возле станции «Быково» в Раменском округе.