Еще более 200 жителей Подмосковья переселили из аварийного жилья

На прошлой неделе в Подмосковье из аварийного жилья переселили еще 203 человека, работы прошли в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты, приобретены квартиры на вторичном рынке», — говорится в сообщении.

Расселение провели в семи округах — в Одинцово, Павловском Посаде, Пушкинском, Пущино, Ступино, Шатуре и Бронницах. В общей сложности за неделю удалось расселить 80 жилых помещений общей площадью более 3,5 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.