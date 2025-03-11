Еще четыре зарядные станции для электромобилей заработали в Подмосковье
В Подмосковье ввели четыре новые электрозарядные станции
Фото: [Министерство энергетики МО]
В Подмосковье ввели в работу еще четыре зарядные станции для электротранспорта. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.
Объекты установила компания «РН-Энерго» в Наро-Фоминске, Ленинском округе, Егорьевске и Дмитрове.
Это быстрые зарядные станции, мощность которых составляет 150 кВт и 60 кВт. На станциях первого типа зарядка займет 20-40 минут, на станциях второго типа — до часа до 80%-го заряда батареи.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе.