Еще два соглашения на выдачу ИТ-грантов подписали в Подмосковье

В Подмосковье подписали еще два соглашения на предоставление ИТ-грантов, поддержку получат высокотехнологичные компании ООО «ДМ-ТЕХ» и ООО «РТК КС». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Любая подмосковная компания, занимающаяся информационными технологиями и соответствующая необходимым критериям, может подать заявку на получение гранта. Благодаря таким инициативам ИТ-отрасль в нашем регионе развивается и становится сильнее», — отметила руководитель команды реализации региональных проектов ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Оксана Андреева.

В ведомстве уточнили, что компания «РТК КС» занимается внедрением и разработкой информационных технологий, а также помогает оптимизировать бизнес и повысить его эффективность. «ДМ-ТЕХ» специализируется на создании сайтов и мобильных приложений, а также проектировании систем для сотрудников. Узнать подробнее о грантовой поддержке можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.