Еще две компании получат ИТ-грант в Московской области

В Подмосковье подписали еще два соглашения о выдаче ИТ-гранта, его получат ООО «Хитн» и ООО «СМ Лаб». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Благодаря ИТ-гранту формируется устойчивый стимул для развития ИТ-отрасли за счет привлечения в регион высококвалифицированных специалистов», — отметил первый заместитель директора ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.

По его словам, такая поддержка позволяет создавать новые рабочие места в регионе, а также развивать его научный и инновационный потенциал. В ведомстве уточнили, что ООО «Хинт» ведет разработку и модернизацию программного обеспечения под индивидуальные требования клиентов, ООО «СМ Лаб» — разработку цифровых решений для ритейла, включая продающие сайты и мобильные приложения. Узнать подробнее об условиях получения грантов можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.