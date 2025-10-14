Еще две партии гуманитарной помощи отправили из Подольска в зону СВО

Участникам СВО передали 500 кг гумпомощи из Подольска

Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]

Еще две партии гуманитарной помощи отправили из Волонтерского центра Подольска участникам специальной военной операции — на луганское и донецкое направления.

Общий вес груза составил около 500 кг. В посылке — строительные материалы, генераторы, лекарства, продукты, средства личной гигиены. Груз забрали жены бойцов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность проактивного оказания поддержки участникам спецоперации.

