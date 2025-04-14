Еще две партии гуманитарной помощи передали женам бойцов СВО из Подольска для отправки на передовую

В Подольске женам участников СВО передали еще две партии гуманитарной помощи для отправки на передовую. Об этом рассказали в соцсетях муниципальной администрации.

Так, из Волонтерского центра на улице Ульяновых, 1, отправили стройматериалы, газовые плиты и баллоны, маскировочные сети, утеплитель и продукты. Руководитель филиала Комитета семей воинов Отечества Светлана Мясина лично доставит посылку на передовую во 2-й мотострелковый батальон, где служит ее муж.

Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1, принимает необходимые вещи для бойцов. Подробную информацию можно узнать по телефону: 8 (4967) 50-04-93.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области бойцам СВО доступно свыше 30 региональных мер поддержки.