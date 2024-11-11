Еще один детский сад появится на территории ЖК «Прибрежный Парк» в Домодедово

В здании будет три этажа, его площадь превысит 4,5 тысячи квадратных метров. Там обустроят 14 групповых для детей в возрасте от двух лет до семи лет, а также музыкальный и спортивный залы, медицинский блок с процедурной и кабинет логопеда. На прилегающей территории проведут благоустройство, разместят игровые площадки и теневые навесы, а также две физкультурные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.