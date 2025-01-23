Еще один дом в ЖК «Подлипки-Город» поставили на кадастр в Коломне

В Коломне на территории ЖК «Подлипки-Город» поставили на кадастровый учет новый дом, этому способствовала совместная работа Министерства жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по региону. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В новостройке будут жить 45 семей. Теперь они смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и не только. В доме размещены квартиры различной планировки, на территории жилого комплекса есть места для отдыха, детские и спортивные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.