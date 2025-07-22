Еще один дрон отправится из Подольска в зону проведения СВО

В Подольске для участников СВО был куплен еще один дрон. Средства на эти цели были предоставлены одним из местных предприятий, рассказали в администрации округа.

В регионе до этого был утвержден список участников программы «Герои Подмосковья», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Дрон DJI Mavic 3T передали супруге военнослужащего. Она передаст его бойцам на передовую. До этого через жительницу в округе передавали маскировочные сети, инструменты, автомобиль.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о падении беспилотника в Ивантеевке.