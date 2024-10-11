Еще один фельдшерско-акушерский пункт открылся в Подмосковье после ремонта

В деревне Лыткино городского округа Солнечногорск открылся обновленный фельдшерско-акушерский пункт, в котором можно пройти первый этап диспансеризации, вакцинацию, получить льготные лекарства и телемедицинскую консультацию. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Развитие первичного звена и сельской медицины — один из наших основных приоритетов. Это позволяет повысить качество и доступность медицинской помощи для жителей отдаленных территорий. Так, в Солнечногорске в прошлом месяце открыли новый модульный ФАП в поселке Жуково», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

По его словам, на этой неделе после ремонта также открылся ФАП в деревне Новая. В обновленном учреждении в Лыткино помощь будут получать почти 1,2 тысячи человек, в том числе 76 детей. Записаться на прием к врачу можно через региональный портал госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.