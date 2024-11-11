Еще один ИТ-грант выдали в Московской области

В Подмосковье выдали еще один ИТ-грант, его получило ООО «Ай Пи Дром». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Московская область первая среди субъектов Российской Федерации приняла всю необходимую нормативно-правовую базу и начала прием заявлений на региональном портале от подмосковных ИТ-организаций на выдачу грантов при создании компаниями новых рабочих мест. Причем эта мера распространяется не только на компании разрабатывающие программное обеспечение, но и на производителей компьютерной техники», — поделилась руководитель команды реализации региональных проектов ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Оксана Андреева.

По ее словам, аналогов такой меры поддержки в других российских регионах пока нет. В ведомстве уточнили, что ООО «Ай Пи Дром» занимается дистрибуцией оборудования для систем безопасности и видеонаблюдения от ведущих мировых брендов, производством видеорегистраторов NVR Axxon Next, рабочих станций и не только.

Узнать подробнее об условии получения грантов можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.