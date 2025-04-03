Еще один открытый стадион появится в Подольске

В Подольске в рамках реализации проекта «Открытый стадион» откроют для жителей стадион возле еще одного образовательного учреждения — школы № 1 на улице Победы в Климовске. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

Стадион откроется 1 сентября. Сейчас на территории объекта устанавливают водоотводные лотки и оборудование, укладывают покрытие.

На стадионе обустроят универсальную спортплощадку, футбольное поле площадью 2,4 тыс. кв. м, беговые дорожки, полосу препятствий, площадку для прыжков, спортивно-развивающую площадку.

Сейчас в округе насчитывается уже 21 открытый стадион. За прошлый год открыли стадионы возле гимназии № 7 и второго корпуса школы № 29.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в рамках указанного проекта в регионе в этом году откроют еще 36 стадионов.