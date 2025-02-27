Еще один подмосковный ученый приобрел квартиру по «Соципотеке»

Молодой ученый Алексей Кампф из городского округа Дубна купил собственную квартиру в рамках программы «Социальная ипотека», он является младшим научным сотрудником в ММО «Объединенный институт ядерных исследований». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

До этого он жил в общежитии, однако, узнал о программе от коллег из Совета молодых ученых и решил принять в ней участие.

«Свое жилье в любом случае придает спокойствия и уверенности в жизни. У себя дома можно всем распоряжаться по своему усмотрению. Планирую заняться ремонтом, сейчас продумываю детали», — поделился он.

Напомним, что программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ознакомиться с полным списком специальностей, которые могут получить соципотеку, можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.