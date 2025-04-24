Еще один подмосковный врач купила квартиру по «Соципотеке»

Участковый терапевт из Балашихи Оксана Шиндяпкина, которая работает в поликлинике № 2 ГБУЗ МО «Балашихинская больница», приобрела трехкомнатную квартиру в рамках программы «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

По ее словам, она узнала о программе в институте, однако решила принять участие решила гораздо позже. До этого ее семья жила в служебной квартире.

«Нравится, что теперь квартира наша, не съемная и не служебная, я уверена в нашем будущем, потому что появился свой „уголок“. Выбирали просторную квартиру уже с ремонтом, чтобы мы пришли с чемоданами и спокойно могли жить», — отметила участница программы.

Напомним, что программу запустили в регионе в 2016 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.