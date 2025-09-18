Еще один профориентационный тур для ветеранов СВО организовали в Подмосковье. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Тур организовал Кадровый центр Подмосковья совместно с фондом «Защитники Отечества». Он прошел на Ступинском машиностроительном производственном предприятии.

В мероприятии приняли участие девять человек — ветераны и члены их семей. Они ознакомились с работой двух производственных цехов и узнали о карьерных возможностях, доступных мерах поддержки и предстоящих ярмарках трудоустройства.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев встретился с участниками областной программы «Герои Подмосковья».