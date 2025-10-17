Еще один Центр репродуктивного здоровья открыли в Подмосковье

В Подмосковье открыли 10-й Центр репродуктивного здоровья

Официально

Фото: [Министерство здравоохранения МО]

В Подмосковье заработал новый — уже 10-й — Центр репродуктивного здоровья. Подробнее о работе медучреждения рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Центр был открыт на базе женской консультации Подольского роддома. В нем можно проконсультироваться со специалистами, пройти обследование и курс лечения.

Получить медпомощь могут пары, столкнувшиеся со сложностями при планировании беременности, а также пациенты с проблемами репродуктивной системы.

С начала работы учреждения за помощью обратились 30 пар. Из них шести уже дали направление на ЭКО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об уникальности перинатальных центров региона.

Актуально
Подольск
Подмосковье
Министерство здравоохранения Московской области