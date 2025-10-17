Еще один Центр репродуктивного здоровья открыли в Подмосковье

В Подмосковье заработал новый — уже 10-й — Центр репродуктивного здоровья. Подробнее о работе медучреждения рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Центр был открыт на базе женской консультации Подольского роддома. В нем можно проконсультироваться со специалистами, пройти обследование и курс лечения.

Получить медпомощь могут пары, столкнувшиеся со сложностями при планировании беременности, а также пациенты с проблемами репродуктивной системы.

С начала работы учреждения за помощью обратились 30 пар. Из них шести уже дали направление на ЭКО.

