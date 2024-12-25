Еще одна лесопожарная станция открылась в Подмосковье после капремонта

В Подмосковье после капитального ремонта открылась пятая лесопожарная станция — ЛПС третьего типа «Наро-Фоминск» Наро-Фоминского-Звенигородского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз». Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Абсолютный приоритет в нашей работе — создание условий для работы и отдыха лесных пожарных, поэтому программу, рассчитанную до 2027 года, мы будем продолжать. У нас всего 28 лесопожарных станций и каждой коснется либо капитальный ремонт, либо возведение новых корпусов по технологии быстровозводимых конструкций, и, конечно, дооснащение специальной лесопожарной и лесохозяйственной техникой», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Ремонт позволяет ускорить реагирование на лесные пожары и оперативно проводить необходимые противопожарные мероприятия. На станции Наро-Фоминского-Звенигородского филиала будут работать 21 человек личного состава и 13 единиц спецтехники. В рамках церемонии открытия обновленной станции лучших работников наградили Почетными грамотами и Благодарственными письмами ГАУ МО «Центрлесхоз».

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