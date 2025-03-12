Еще одна медсестра из Подмосковья приобрела квартиру по «Соципотеке»

Медсестра из ГБУЗ МО «Московский областной госпиталь для ветеранов войн» Екатерина Бакулина приобрела двухкомнатную квартиру в Солнечногорске в рамках программы «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Она работает в отделении реанимации и анестезиологии, в Подмосковье вместе с семьей она приехала из Твери. Когда появилась возможность принять участие в программе, медик сразу подала документы.

«У нас шикарная «двушка» в деревне Голубое. Мы ее выбрали на вторичном рынке и очень довольны. Когда начинали поиски подходящего жилья, хотелось, чтобы оно находилось рядом с работой, чтобы район был обжитой и сам дом был поновее», — отметила Бакулина.

Напомним, что программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.