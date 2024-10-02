Еще одна подмосковная семья купила квартиру по жилищной программе

Семья Якубенко из городского округа Лотошино купила квартиру в новостройке, расположенной в Красногорске, благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» областной госпрограммы «Жилище». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В ведомстве уточнили, что супруги воспитывают пятилетнего сына Дмитрия. До этого они жили в съемной квартире, но решили приобрести квартиру с помощью региональных мер поддержки по примеру друзей.

«Мы купили двухкомнатную квартиру в строящемся доме в Красногорске. Его сдадут в начале следующего года. В новостройке восемь этажей, у нас седьмой», — сказала Анастасия Якубенко.

Подать заявку и узнать подробнее о программе можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.