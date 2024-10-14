Еще одна подмосковная семья приобрела квартиру по жилищной программе

Семейная пара Владимир Елисеев и Ирина Елисеева из городского округа Луховицы купила новую квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», они воспитывают двоих детей. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

До этого они жили у родителей, но решили принять участие в программе, когда узнали о ее существовании.

«Теперь у нас своя трехкомнатная квартира. Взяли на вторичном рынке, заехали, постепенно что-то отремонтировали «под себя». Нам очень нравится район. Мы выбирали, чтобы детям было удобно. Все, что нужно находится рядом — игровые площадки, школы, детские секции, торговые центры», — сообщила девушка.

В ведомстве уточнили, что в 2024 году участие в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» в регионе уже приняла 271 семья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.