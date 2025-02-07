Еще одна подмосковная спортсменка завоевала «серебро» на Кубке России по тяжелой атлетике

Подмосковная спортсменка Евгения Гусева завоевала серебряную медаль на Кубке России по тяжелой атлетике, награда стала третьей в копилке региональной команды. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она выступила в весовой категории 71 кг. На первом месте оказалась спортсменка из Санкт-Петербурга, на третьем — из Москвы. В ведомстве напомнили, что еще две серебряные медали ранее завоевали Александра Фурдик и Яна Кондрашова в своих весовых категориях.

Кубок России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин проходит в Екатеринбурге (Свердловская область), его организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.