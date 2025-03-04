Еще одна подмосковная ученая купила квартиру по «Соципотеке»

Ученая из Подольска Александра Абдельманова приобрела двухкомнатную квартиру по программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Она работает старшим научным сотрудником в ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр — ВИЖ имени Л. К. Эрнста». До этого семья вместе с ребенком жила у родственников. Специалист решила попробовать принять участие в программе после того, как узнала о ней от коллег.

«Выбрали квартиру на вторичном рынке и уже заехали. Основное преимущество, что она близко к работе. Сейчас мы обживаемся, привыкаем к новому месту, узнаем район», — поделилась Абдельманова.

Напомним, что программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ознакомиться со списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, можно здесь.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.