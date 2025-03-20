Еще одно учреждение Подмосковья присоединилось к проекту «Бесконфликтная школа»
QR-коды чат-бота «Бесконфликтная школа» появились в лицее Павловского Посада
Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в МО]
Еще одно образовательное учреждение Подмосковья присоединилось к проекту «Бесконфликтная школа». Так, QR-коды, ведущие на чат-бот, появились в Лицее № 1 Павловского Посада, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
При сканировании кода открывается чат, в который можно сообщить о конфликте или травле в школе. Информация поступит напрямую в аппарат детского омбудсмена региона.
Мишонова подчеркнула, что чат-бот — это не служба быстрого реагирования. В случае реальной угрозы жизни и здоровью необходимо обратиться к родителям или учителям.
В ближайшее время QR-коды появятся в школах Мытищ, Люберец и Орехово-Зуево.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о записи детей в первый класс. Он отметил, что прием заявлений стартует в следующем месяце.