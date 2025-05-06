Еще одному ветерану Подольска вручили знак почетного гражданина округа

Вместе с Шабалдасом ветерана навестили волонтеры и участники движения «Юнармия». Жительнице передали наручные часы и подарки.

Награду и подарки приняла дочь ветерана: из-за почтенного возраста Анна Еськова не принимает гостей.

Еськова ушла на фронт санитаркой, когда ей было 15 лет. Была награждена знаком «Отличник санитарной службы», медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Ранее в администрации Подольска рассказали, что улицы округа украсили ко Дню Победы.