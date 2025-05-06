В Подольске завершили оформление улиц к 9 Мая
Улицы Подольска украсили ко Дню Победы
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске улицы украсили ко Дню Победы. Флагами и арт-объектами оформили более 20 локаций, рассказали в муниципальной администрации.
На улицах города были установлены световые конструкции на опорах освещения. Также привели в порядок свыше 50 мемориальных объектов.
Подольские предприятия разместили на своих территориях тематические плакаты, перетяжки и баннеры.
Кроме того, на улицах города представлены фотографии ветеранов Великой Отечественной войны.
Завершаются работы у памятника Подольским курсантам и на площади Славы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области ведется активная подготовка к празднованию Дня Победы.