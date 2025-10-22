Еще одну партию гуманитарной помощи передали участникам СВО из Реутова

Фото: [ Администрация Реутов г. о. ]

Еще одну партию гуманитарной помощи передали участникам специальной военной операции из Реутова. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Отправка груза состоялась на территории «Реутовской мануфактуры». Его передали гендиректор ООО «Роском» Шота Сусанян вместе с представителями производственно-складского комплекса и при поддержке муниципальной администрации. В составе груза — продукты питания, средства личной гигиены, одежда, стройматериалы.

Всего с января жители округа передали участникам СВО более 500 тонн гуманитарного груза.

