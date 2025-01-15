Еще около 700 жителей Подмосковья стали почетными донорами
Почти 700 жителей Подмосковья стали почетными донорами за 2024 год
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
По итогам 2024 года звание «Почетный донор России» получили 689 жителей Подмосковья, которые регулярно сдавали кровь и ее компоненты на безвозмездной основе. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Наш регион полностью обеспечен кровью и ее компонентами благодаря отзывчивым людям. Так, в прошлом году в Подмосковье заготовили на 1,4 тонны больше, чем в 2023», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В ведомстве напомнили, что сдать кровь можно в учреждениях службы крови и в ходе выездных донорских акций. Узнать подробнее о правилах присвоения звания «Почетный донор России» можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.