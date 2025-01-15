Еще около 700 жителей Подмосковья стали почетными донорами

«Наш регион полностью обеспечен кровью и ее компонентами благодаря отзывчивым людям. Так, в прошлом году в Подмосковье заготовили на 1,4 тонны больше, чем в 2023», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.